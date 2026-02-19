女優・観月ありさのスタイリッシュな夫婦ショットが反響を呼んでいる。

１９日までに実業家の夫・青山光司氏のインスタグラムに登場。青山氏は「＠ｈｅｒｍｅｓ １９８７年からエルメスのメンズプレタポルテを率いてきたヴェロニク・ニシャニアンによる最後のコレクション。２０２６年秋冬のショーを１月のパリに続き３７年のキャリアを東京で締めくくる首都高ＫＫ線を貸し切る素敵なパーティーでした」と高級ブランドのイベントに参加したことを報告。

「＃ラッドウィンプス の＃野田洋次郎 さんの素敵なサプライズライブも最高でした」とライブの模様や「＃エルメス銀座 ＃首都高ＫＫ線貸切パーティー」とドライブする様子も投稿した。

フォロワーは「素敵な夫婦ってやっぱりお互い似てますね！」「かっこよす」「選ばれし人達の集い」「おしゃれ」などの声を寄せている。

観月は２０１５年に青山さんと結婚した。この日、青山さんはインスタグラムで「建設関連会社社長と未（いま）だに書かれますが、笑。 建設足場製造・販売・レンタル・リース・工事業『ＫＲＨ株式会社』は２年半前に全て株式譲渡をさせて頂き携わっておりません」と現在の仕事について説明。

「あれから２年半かー、足場業界の方々はご存知と思いますが元、建設関連会社社長の足場屋さんとなります、笑。半世紀の５０歳を過ぎてからは新たな人生のチャレンジとしてスタートしてます。引き続きＫＲＨを宜しくお願い致します」と記していた。