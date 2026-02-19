「もう雪見たくもない…」雪の重みで倉庫倒壊…10棟被害　地域優先で自社の除雪後回しに…建て直し費用「8から12億」　青森

列島各地を襲う今シーズンの大雪。青森・五所川原市の東北興産では、倉庫50棟中10棟以上が倒壊し、農業用黒土も被害を受けた。公共の除雪作業を優先し、自社の除雪が遅れたことが影響したのだという。

50棟中少なくとも10棟に倒壊などの被害

屋根から崩れ落ち原形をとどめていない建物があちらこちらに。

災害級の大雪は辺りの光景を一変させていた。

東北興産・三上大和社長：

“あれ？（建物）ないじゃん”って、目を疑いましたね。見たらこのありさまなんで…。人ってこういう時、笑っちゃうんですよね、本当…。

雪の重みに耐えられなかったのか、会社の倉庫が相次いで倒壊。

惨事を防げなかったのには、ある切実な理由があったという。

東北興産・三上大和社長：

うちは公共事業の除排雪も受けてますので、そちらでやはり地域最優先で動いていたので…。

19日も札幌市などで一時「暴風雪警報」などが発表。

列島各地を襲う今シーズンの大雪は、まだ終息の見通しが立っていない。

そんな大雪被害に悩まされる地域の1つが、青森県だ。

青森県によると、大雪により8人が死亡、建物への被害は240件に及んでいる（19日現在）。

取材班は、大きな建物被害が発生した五所川原市へ向かった。

すると、積もった雪の重さに耐えきれなかったのか、屋根から崩落した建物があちこちに見られた。

農業用の堆肥などを製造・販売する「東北興産」では、敷地内にある倉庫などの建物50棟のうち、少なくとも10棟で倒壊や損壊が確認されたという。

東北興産・三上大和社長：

（Q.壊れ方は屋根の中心から崩れ落ちている？）そう。すべてが中心から落ちていますね。だから、本当に雪の重量（が原因）。気づいたときには本当にもう…。津軽弁で一言「わあ！ねえ（ない）！｣って、それしかないんだよ。

何とか倒壊を免れた建物でも屋根の梁が折れ、今にも崩壊しそうな状況となっていた。

降り積もった雪で除雪が進まず、近づくことができない建物もまだあるのだという。

東北興産・三上大和社長：

（Q.建物を直すにはどれくらいの費用が？）8から12…億ですね。

地域の農家にも打撃

三上社長は、この倒壊で被害を受けるのは自分の会社だけではないと語る。

地域の農家に欠かせない、農業用の黒土の大部分がだめになったのだという。

東北興産・三上大和社長：

（黒土を）作れるだけ作ってストックして、ここ（倉庫）にパンパンに詰めたんですね。さあこれから（出荷）だという時にこの状態になって、（農家）みんな困っている。特に大規模農家は土を用意できないですよね。

なぜこれほどの大規模な倒壊事故が起きてしまったのか。

実は、三上さんの会社は、自治体などから依頼される地域の除雪作業も請け負っていて、自分の会社の除雪を後回しにせざるを得ない状況にあったという。

東北興産・三上大和社長：

またかまたかというくらいに（除雪要請の）ずっと出動がかかっていて、あれ、うちの（会社の）場内の除雪“やばいなやばいな”と思っていたけど、公共（事業）の方も“出ろ出ろ”なんで、本当に手いっぱいだった。たぶん青森県の除雪業者はみんなそうだと思う。個人的には早く春が来ればいいなとしか…。もう雪見たくもないんで…。

（「イット！」 2月19日放送より）