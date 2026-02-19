【北関東 大自慢】約100種類揃うビュッフェ！名物グルメから大人気スーパーまで続々登場！
観光客数は過去最高を記録！ぐんま大使の中山秀征が「草津温泉」の大自慢スポットを現地から一挙大公開！湯畑にできた新名物のベンチや、熱々の温泉まんじゅうや温泉たまごなど、名物グルメを大自慢！
ヒデさんオススメ！群馬ブランド牛が食べられる人気店や、こんにゃくパークの新常識！そして、温泉地ならではの伝統の職業や、およそ100種類が揃うビュッフェが話題のホテルなど、ぐんま大使も知らなかった草津温泉の魅力たっぷりの新常識をご紹介！
羽田美智子が大使を務める茨城県！茨城県の特産品「干し芋」「納豆」「ご当地野菜」の売り場が充実する大人気スーパーを徹底取材！羽田さんオススメのヨーグルトや、400種類が並ぶ惣菜など大自慢の商品をご紹介！茨城県が誇る！国内シェアナンバー1の食品トレー工場を大調査！なかなか見ることのできない超貴重な工場内部へ潜入！いばらき大使も知らなかった食品トレーの凄すぎる進化を一挙大公開！
茨城県の冬の大自慢「常陸秋そば」を大調査！営業は金土日のランチ3時間のみ！
茨城県民が冬になると、こぞって食べる衝撃のマル秘つけそばを発見！なぜ茨城県民は巨大なものが好きなのか？度肝を抜く、巨大な物を新たに発見！テレビ初取材！建設中の冬季オリンピックの巨大練習施設や、種類が豊富で何でも揃う！茨城県民が誇る、日本最大級のホームセンターへ潜入！茨城県だから売れている！？でっかいものが続々登場！
出演者
MC：春日俊彰（オードリー）、高橋真麻
出演者：小籔千豊、増田貴久（NEWS）
スタジオゲスト：羽田美智子
ロケゲスト：中山秀征、羽田美智子
ナレーター：服部伴蔵門
