SEVENTEENが、デジタルシングル「Tiny Light」を2月27日18時に配信リリースする。

同楽曲は、3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌に起用。また、昨年末のワールドツアー日本公演『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』の最終公演日に、一部音源が収録された映像が放映されていた。

WOOZIが作詞作曲に参加し、「どんな困難が訪れても君を絶対に手放さない」という、勇気ある告白を込めた一曲に。テンポの速いドラムとリズミカルなギター演奏に、叙情的な歌詞が美しく溶け込んでいる。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARAT（ファンダム名）に向けた真摯な想いが感じられる楽曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）