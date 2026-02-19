【バカでも作れる飯？やってみ？】「突然だったし！」え、まだ謝らないの？＜第12話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第12話 突然だったから？
【編集部コメント】
素直に謝ればいいものを……ユウスケさん、完全に火に油を注ぎましたね。「では、明日こそは完璧な食事を作ってもらいましょうか」と言いたいところですが、それではきっとまた「仕事終わりだから」などと言い訳をしてくるはず。もっと痛い目に遭わせると決めたレナさん、次の案は思いついたのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
