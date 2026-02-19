＜ヤバいママ＞情報通を超えてスピーカー？ドヤ顔で噂を集め広げるママ友がシャレにならん
幼稚園や学校、習い事やスポーツチームなど、子どもを通じた人間関係のなかで出会う「ママ友」。そのなかには、なぜか驚くほど多くの情報を把握している“情報通ママ”が存在するのではないでしょうか。心強い存在に思える一方で、付き合い方を間違えると厄介な存在にもなりかねません。投稿者さんも、ママ友の異常な情報量に驚いているようです。
『何かと情報通なママ友（知り合い）がいるのだけれど、どこから仕入れているの？ と思うくらい、あらゆる方面の情報を把握している。スポーツチームの人なのだけれど、自分のチームだけでなく、他のチームのこと、チーム部員の家庭事情まで知っている。それを「私、知っています」とドヤ顔でペラペラ喋っている』
聞きたくなかった家庭内事情と噂話
問題なのは、情報を「知っている」ことではなく、「話してしまう」ことなのかもしれません。
『必死に嗅ぎ回って、聞きまくって知り得た情報を「私、聞いていますよ」と何でも知っている風に話すママいる』
『中学生の子どもから聞いたことを喋っていたママがいた。「AちゃんとBくんが付き合っている」「Dちゃん、この前の模試でC判定だったから志望校を変えたらしい」とか』
こちらのママは、「あの子の親はヤバい」というレッテルが、子ども同士の間で広がってしまったそうです。これでは子どもさんが可哀想ですよね。
『旦那さんとはどこで知り合ったの？ 大学はどこ？ なんの仕事しているの？ と根掘り葉掘り聞き出し、別の場所でペラペラ喋る。だから他で喋ってもいいことしか私は答えない』
善意か悪意かに関係なく、噂話を聞かされた側は、自分のことも言われているのではないかと不安や不信感を抱かずにはいられません。噂話は、一度広がると取り消せない場合もあるのではないでしょうか。その重さを理解していない点に、ママたちが恐怖を感じるのかもしれません。
正直、付き合いたくない
スピーカーママとの関係に対し、「距離を置きたい」と感じるママは少なくありませんでした。
『パート先の人たちとランチしたとき、私がトイレに立った隙に、私の年齢をばらしたのを見た！ 大切な話は絶対しないようにしている』
『情報通ではあるけれど、結局｢誰にも言うなって言われているから、ここだけの話ね｣といろんなところで話していて、なんとなくみんなから距離を置かれつつあるママがいる』
『助かることもあるかもしれないけれど、自分でなんとかなる範囲の情報だし、なるべく関わらないようにしてる』
投稿者さんも、話した内容を“別の人から聞いた話”として目の前で語られた経験があるそう。「それ私が言った話……」と戸惑うそうです。情報通ママは、話題のほとんどが他人のことです。その場は盛り上がっても、後味はけっして良くないのではないでしょうか。「いつか自分の話も同じように広められているのでは」という疑念が、関係を浅くしていくのかもしれません。
ほどほどの距離感が一番安全
では、完全に関係を断つべきなのでしょうか。
『情報通＝スピーカーだからね。ほどほどに付き合うには便利な人種だよね』
『その情報8割には、スピーカーママの妄想や願望が入っていると思って聞いた方がいいよ』
また、こうした人の周りには、同じく口の軽い人が集まりやすい傾向があるとママたちは感じるようです。結果として情報は増幅し、トラブルに発展することも少なくないでしょう。楽しいお喋りになることもあるかもしれませんが、深入りせず、必要最低限の関わりにとどめることが、自分と家族を守る手段になりそうです。心強い存在に見えても、距離感を誤れば負担になる。それが情報通ママの実情かもしれません。
情報と品格
情報を集める力そのものが悪いわけではないのでしょう。しかし、それをどう扱うかは人としての品性が問われる部分ともいえます。ママ友関係は、あくまで子どもを介した一時的な縁のことが多いもの。すべてを共有する必要はありませんし、ムリに踏み込む必要もありません。違和感を覚えたら距離を取る。それも、大人として健全な選択のひとつなのかもしれませんね。