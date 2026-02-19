毎年“民族大移動”が起きる中国の春節。日本への渡航自粛の呼びかけで今年はいつもとは違った光景がみられています。観光客が激減する場所がある一方、春節“特需”に沸く村もあります。

■去年“国外旅行先1位”の日本で異変

17日に迎えた、中国の旧正月「春節」。帰省に旅行に、今年はのべ95億人が“大移動”することが見込まれる中国最大の行事です。

ただ、去年国外の旅行先1位だった日本では異変が起きています。東京・浅草の抹茶専門店。以前は、客の半数以上が中国からの観光客だったといいますが…

茶和々・浅草店 素羅千栄さん

「（中国からの観光客）だいぶ減ったので結構、打撃を受けている感じ。中国の方に来ていただいて大量に買っていただいたので」

売り上げはおよそ3割減少したといいます。店では春節に向け、新メニューの「あたたかい抹茶」を販売。狙いは外れましたが、中国以外からの外国人に人気だといいます。

■「築地」のすし店でも…目立つのは欧米客

春節の“異変”はグルメが集う「築地」でも。すし店をのぞいてみると、欧米からの客が目立ちます。

まぐろや黒銀 川満駿店長

「中国の春節ってグループが多いんですよ。そのグループがいない。アジア圏でいったら韓国とか台湾が多い」

店によると、中国からの客は3割ほど減少しているといいます。

日本政府観光局によりますと、先月、中国から日本を訪れた人は、およそ38万人。これは前の年の同じ月と比べ、6割ほど減少する結果に。春節の時期が1月から2月にずれたことや、中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけが影響したとみられています。

■中国政府「お年玉」「消費券」など配布

日中関係が冷え込むなか始まった春節の大型連休。

渡辺容代記者（NNN上海）

「連休が始まった上海の駅構内ですが、前に進むのも難しいほど大変混雑しています」

景気が停滞する中国では、政府がおよそ450億円を投じ、「お年玉」や「消費券」を配布。狙うは、国内での消費拡大です。旅行先の多くは中国国内となっています。

■観光客が殺到 “高さ世界一”巨大橋

山々に囲まれた、中国南西部・貴州省の村。いま注目されている国内の観光地です。

目玉は、去年9月に開通した巨大な橋。川の水面からの高さは625メートルで世界一です。

床がガラス張りの部分からは背筋が凍るような“絶景”が広がっています。さらに、バンジージャンプのアトラクションも併設。この景色をひと目見ようと春節の観光客が殺到しているのです。

■飲食店も続々 これまでにない“特需”

橋の周辺には観光客を見込んで飲食店などが続々とオープン。村はこれまでにない“特需”に沸いています。

飲食店店主

「ここの住民にとって経済効果は目を見張るものがある。これも橋が私たちにもたらした“ボーナス”だ」

■かつて“最も貧しい省” 観光で周辺の農村にも活気

実はかつて貧困人口が最多で、「中国で最も貧しい省」と呼ばれた貴州省。観光の盛り上がりは、周辺の農村にも活気をもたらしています。

村人

「ここはメインの部屋にしたい。ここはトイレにします。ここからは向こうの山や橋の半分が見える」

春節中、季節労働から村に戻っている男性は、自宅を民宿に改装。橋の開通に伴う観光客の増加に期待していました。

■明暗分かれた街も “禁酒令”が不況の追い打ちに

明暗が分かれた街もあります。同じ貴州省の街「茅台鎮」。中国を代表する蒸留酒「白酒」の産地に異変が起きています。

酒を売る店が立ち並ぶ通りでは、営業していない店が目立っていました。景気の低迷に加え、去年、中国政府が腐敗撲滅を目的に公務員に対し事実上の禁酒令を出したことが不況の追い打ちとなったのです。

道端で白酒を売る露天商は「家賃も高いし、店を経営するお金がない」と話していました。

“稼ぎどき”の春節に聞かれた苦境の訴え。中国政府の打ち出す政策に翻弄される地方の姿がありました。