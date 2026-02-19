日本がアメリカに対して投資するプロジェクトの第一弾で政府から参画の打診を受けた企業の中には、大手とならび、町工場の名前もありました。そのひとつ、従業員数わずか18人の町工場を取材しました。

神奈川県にある金属部品の精密板金メーカー。1週間ほど前に、経済産業省から突然メールが届き対米投資に関する連絡を受けたといいます。

タシロ 田城功揮社長「かなり大型案件ですので、弊社のような中小企業が関与できるとはあまり現実味がなかったので、正直驚きました」

政府は18日、日米関税交渉で合意したアメリカへの投資第一弾として、人工ダイヤモンドの製造施設とガス火力発電所、原油の輸出港の3つのプロジェクトが決まったことを発表しました。

同時に、ソフトバンクや日立製作所など投資や事業に関心を持つ複数の企業を挙げました。

そのひとつにあったのが、従業員わずか18人の町工場、独自のレーザー加工技術などを活かして、精密な板金加工を行う「タシロ」です。

自動車や半導体製造装置などに使う指先サイズの部品から、家庭用品、桟橋のフレームなど、大小様々な製品を加工しています。

今回のプロジェクトでも、注文に応じ様々な部品を供給できるのではないかと話します。

タシロ 田城功揮社長「3つ（の投資プロジェクト）に関しては、（自社の）板金加工技術を使っての製造物がどれも入っておりまして」

通常は、サプライチェーン、いわゆる供給網を経由しないと大きな事業には参画できない業界構造があるため、今回の政府からの打診は大きなチャンスだと期待します。

タシロ 田城功揮社長「日本の製造業、サプライチェーン全てが、関わって良かったなと思えるようなプロジェクトでありたいなと。もし具体的なお話が出ましたら、できる限り協力していきたい」

日本のものづくりを支える町工場の技術は、今回の大型投資案件で生かされていくのでしょうか。