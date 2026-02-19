ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子のショートプログラム（ＳＰ）が１７日、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、五輪初出場の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が４位につけた。１９日（日本時間２０日）、フリーが行われる。

千葉は、仙台市出身で４歳から競技を始め、五輪２連覇の羽生結弦さんと同じ拠点で育ってきた。羽生ファンの間では、千葉が羽生を尊敬して慕い、羽生が千葉を可愛がってきたことは知られているが、ミラノ五輪を機に、初めてＴＶなどで知った人も多く、ＳＮＳで話題に。

特に羽生さんと再会した千葉が「結弦おにいちゃ〜ん！」と喜んで抱きついたり、羽生さんが千葉のほっぺを両手でムニュムニュ（ぷにゅぷにゅ）して頭をトントンとする映像が「かわいい」と反響を呼んでおり「幼い時の千葉百音ちゃん（当時６歳）と羽生くんとのやり取りが尊かった。頬を両手で包んで、髪の毛結んであげて、お菓子あげてた羽生おにいちゃん」「羽生くんの優しいお兄ちゃんぶりが最高すぎる。ロミジュリ、絶対成功するよ〜」「百音ちゃんのとこへ行って頬ムニムニする羽生くん」「同じリンクで練習して『結弦兄ちゃん』と当時１６歳の羽生選手にほっぺをムニムニされてた５歳の千葉百音選手」「結弦兄ちゃーん！って寄ってきて羽生さんにほっぺたむにゅ！ってされてる千葉百音さんの幼き姿が！」「千葉百音選手って羽生くんと一緒の仙台リンクで小さい頃羽生くんにほっぺたプニプニされてた子…？？？ 大きくなって…」「あの時、羽生さんにほっぺたムギュってされてた子がオリンピックに！」などと反響を呼んでいる。