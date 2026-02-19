亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。今回の映像は鹿屋市からです。

大きな木を絡ませて引き合うことによって地域の幸せを願う「かぎ引き祭」を撮影してきました。熱気あふれる真剣勝負をご覧ください。

こちらは鹿屋市上高隈町。町内にある中津神社では、今年も高隈に春を呼ぶ「かぎ引き祭」が開かれました。

五穀豊穣と子孫繁栄を願い、300年以上の歴史があると言われています。

地区内の高隈町内会と大黒町内会が2つに分かれて、山から切り出した雄木と雌木を絡ませて引き合います。3回勝負で行われ、先に2勝した方に軍配が上がります。

まず1回目。雄木と雌木が絡んだ瞬間、熱戦の始まりです。1回目は高隈町内会が勝ちました。

そして2回目。2回目も高隈町内会の早い攻めが功を奏し、今年は高隈町内会に軍配が上がりました。

（高隈町内会・大将 大迫和敬さん）「きょうは絶対勝てというプレッシャーで、きのうも一睡もできなかった。（高隈地区は）最高です。ずっとここで暮らしたいと思う」

（参加者）「伝統が受け継がれていて、すごく面白かった」

最後は餅まきもあり、境内には賑やかな歓声が響いていました。

