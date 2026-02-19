山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。2月16日（月）の放送は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1さんが登場！

ここでは、すがちゃん最高No.1さん（以下：すがちゃん）がテレビ局のADとして働いていた頃のエピソードを語りました。

（左から）パーソナリティの山崎怜奈、すがちゃん最高No.1さん

れなち：昨年もいろんなところで活躍を拝見していましたけれども、すがちゃんは（テレビ局の）ADさんを経て、ぱーてぃーちゃんを結成しているんですもんね。すがちゃん：そうですね、もともとADをやっていて。れなち：当時はめっちゃ忙しかったのではないですか？すがちゃん：それこそ、AD以外もカメラマンとかをやったりしていましたね。れなち：また、いろんなところでAD時代の話をされていますけど、シゴデキADっていうよりは……。すがちゃん：まあ、どちらかというと“絶望”。れなち：絶望（笑）。「最初すごく大変だった」っておっしゃっていますもんね。すがちゃん：でも、これはまあ基本的に僕が悪いんですね。れなち：そうなのですね（笑）。すがちゃん：昔から何か常にかましたい性格なんですよ。それで、入社してすぐ、初対面の人とはきちんとした挨拶するじゃないですか。れなち：そうですね。すがちゃん：会社なんか特に先輩や上司、メーカーさんなどいろんな方々がいらっしゃるなかで、「すぐ仲良くなりたいし、何かかまさないと」と思って、入社していきなり（お笑いコンビの）EXITみたいな感じで「おはようございます〜！ やっちゃいますかー！」って（笑）。れなち：そんなADいないですよ（笑）。すがちゃん：これで嫌われまして。れなち：そうでしょうね（笑）。すがちゃん：しかも、ちょっと女性が多めの会社だったんです。そこに、チャラくてわけの分からない男が「下の名前で呼んじゃっていいっすか〜！」みたいな感じで。れなち：芸風ではなくガチの……。すがちゃん：そう、芸でやっているから笑えるけど、ガチのEXITって引くのよ。れなち：そうかも（笑）。EXITさんは本当に丁寧だから。すがちゃん：2人ともちゃんとしているから。しかも、僕自身も別に根っからそういうタイプじゃないのにやっちゃって。れなち：ハハハ（笑）。じゃあ、今のADさんに何か伝えたいことはありますか？すがちゃん：本当にマジで、とにかく地に足をつけて。れなち：地に足つけて（笑）。すがちゃん：変に無理して笑わなくてもいいです。



