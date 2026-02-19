欧州株　下げ幅拡大、中東地政学リスクを意識
東京時間19:33現在
英ＦＴＳＥ100　 10620.93（-65.25　-0.62%）
独ＤＡＸ　　25046.99（-231.22　-0.92%）
仏ＣＡＣ40　 8360.60（-68.43　-0.82%）
スイスＳＭＩ　 13810.71（+3.67　+0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:33現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49551.00（-171.00　-0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6873.75（-20.50　-0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24857.75（-98.25　-0.39%）