欧州株 下げ幅拡大、中東地政学リスクを意識
東京時間19:33現在
英ＦＴＳＥ100 10620.93（-65.25 -0.62%）
独ＤＡＸ 25046.99（-231.22 -0.92%）
仏ＣＡＣ40 8360.60（-68.43 -0.82%）
スイスＳＭＩ 13810.71（+3.67 +0.03%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:33現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49551.00（-171.00 -0.34%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6873.75（-20.50 -0.30%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24857.75（-98.25 -0.39%）
