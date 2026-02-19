第2次高市内閣が発足し、巨大与党として、どう政策を進めていくのか注目されています。その一方で、先の衆院選で惨敗した野党・中道改革連合。これからどう立て直していくのか今回議席を失った県内の元議員を取材しました。



与党で352議席。県内の小選挙区でも5議席全てを獲得し自民党の歴史的大勝に終わった今回の衆院選。18日、特別国会が召集され自民党の高市早苗・総裁が第105代 内閣総理大臣に選出され夜には日本維新の会との連立による第2次高市内閣が発足しました。





「ありがとうございます！」18日、飯田市内の街頭に立っていたのは中道改革連合の福田淳太さん。今回の衆院選、前職として長野5区から立候補しましたが自民党候補との一騎打ちの末、敗れました。中道 福田淳太さん「いわゆる高市旋風という、大きなわれわれにとっては逆風がこの長野にも吹いて。無党派の方の多くが自民党（に投票）という形で投票行動に現れたことが、やはり敗因かなと思う」1月の衆議院解散直前に立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合。衆院選では県内小選挙区に立候補した前職の4人全員が落選、比例復活も果たせませんでした。また、参議院や地方議員では立憲と公明、それぞれが存続するなど先行きは不透明です。福田さんは今後も中道の議員として活動するとした上で、“一つの塊”となることが重要と考えています。福田淳太さん「やはりじっくり時間をかけて、どういう形で合流をするのか（党の幹部に）議論してもらうことなのかなと思う」同じく今回議席を失った中道の篠原孝さん、下条みつさん、神津健さんもテレビ信州の取材に対しこのまま中道で活動する意向を示しています。歴史的大敗で中道はどう再建の道筋を立てるのか…。中道 福田淳太さん「自民党・日本維新の会に対抗しうる勢力として、しっかりと中道改革連合はどういう党なのか、どういう思いを持って、どういう政策を掲げているのかと。これはしっかりと打ち出していくことが、大事なのかなと思う」