スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が19日、試合を振り返りました。

ミラノ・コルティナ五輪での輝かしい結果に「もう本当によくやったなと自分でも言いたいくらい頑張ったんだなと思いました」とかみしめます。

また、どの部分がよくやったかと聞かれると「トリプルコークをバックトゥバックで決められた」と話します。

さらに、3回目となる今回の五輪ではメンタルの作り方などに変化があったと言います。「滑りの中で不安なところを無くせたというのが、今回のオリンピックで一番良かった点だと思っていて。過去に2大会出てきましたけど、本当に自分のルーティーンの中で不安な部分が多すぎて、この技も嫌だしこの技も嫌だというのがすごく多かったので、その部分を減らせたというのが、今回良い滑りにつながった要因というか、良かった部分なのかなと思います」と語りました。

そして「この4年間でそこ（弱点）を減らすためだけにやってきたので、それが良い形で発揮できたのかなと思っています」とコメントしました。

(2月19日放送 日本テレビ『ZIP!』を再構成)