『アメトーーク！』ごま芸人 「ゴマウマい店」から「白ごまぴったんこチャレンジ」も【出演者一覧】
19日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：25）では、「いなくなっても知らないよ…ごま芸人」を届ける。
【番組カット】恒例の食シリーズ…今回は「ゴマ」
恒例の食シリーズ、史上最小食材にスポットを当てる『いなくなっても知らないよ…ごま芸人』を開催。博多華丸（博多華丸・大吉）、ケンドーコバヤシ、大久保佳代子（オアシズ）、橋本直（銀シャリ）、水田信二、熊元プロレス（紅しょうが）、池田直人（レインボー）が集結し、「ごまは、別にないならないでいい（笑）」という蛍原徹と飯塚悟志（東京03）に、その魅力を全力プレゼンする。
芸人たちがごま団子や赤飯など“ごまがなくなったら困るメニュー”を挙げていく中、“最悪なくてもいい”派の飯塚が反論を開始。すると「正論ぶってる！」という芸人たちとの攻防戦が始まって…。
『ごまを誤魔化さずに知ろう!!』では、華丸の進行でごまの基本情報からお勉強。また、芸人たちが考案した“ごまが1位をとれると思うランキング”の結果も発表するのだが…。そして、ごま芸人が紹介する『ゴマウマい店!!』では、ごまサバや団子、手羽先、そして鍋のシメなど絶品料理が大連発。
元料理人の水田はスタジオですりごまに合う一品を調理。これを食べた“なくてもいい派”の蛍原＆飯塚まで「なくては困る！」絶賛することに。すると、大久保が「いつも家で食べている」というおかずを取り出して…。
ほか、高性能マイクでごまをすっている音や「ごまあるある」を披露する『絶対にすらなきゃいけないごまが、そこにはある!!』や、200gの白ごまから手ですくい、30gジャストを目指す『白ごま ぴったんこチャレンジ!!』も実施。はたして、その結末やいかに。
【MC】
蛍原徹
【絵心ないゲスト】
博多華丸（博多華丸・大吉）
ケンドーコバヤシ
大久保佳代子（オアシズ）
橋本直（銀シャリ）
水田信二
熊元プロレス（紅しょうが）
池田直人（レインボー）
【MC側ゲスト】
飯塚悟志（東京03）
【番組カット】恒例の食シリーズ…今回は「ゴマ」
恒例の食シリーズ、史上最小食材にスポットを当てる『いなくなっても知らないよ…ごま芸人』を開催。博多華丸（博多華丸・大吉）、ケンドーコバヤシ、大久保佳代子（オアシズ）、橋本直（銀シャリ）、水田信二、熊元プロレス（紅しょうが）、池田直人（レインボー）が集結し、「ごまは、別にないならないでいい（笑）」という蛍原徹と飯塚悟志（東京03）に、その魅力を全力プレゼンする。
『ごまを誤魔化さずに知ろう!!』では、華丸の進行でごまの基本情報からお勉強。また、芸人たちが考案した“ごまが1位をとれると思うランキング”の結果も発表するのだが…。そして、ごま芸人が紹介する『ゴマウマい店!!』では、ごまサバや団子、手羽先、そして鍋のシメなど絶品料理が大連発。
元料理人の水田はスタジオですりごまに合う一品を調理。これを食べた“なくてもいい派”の蛍原＆飯塚まで「なくては困る！」絶賛することに。すると、大久保が「いつも家で食べている」というおかずを取り出して…。
ほか、高性能マイクでごまをすっている音や「ごまあるある」を披露する『絶対にすらなきゃいけないごまが、そこにはある!!』や、200gの白ごまから手ですくい、30gジャストを目指す『白ごま ぴったんこチャレンジ!!』も実施。はたして、その結末やいかに。
【MC】
蛍原徹
【絵心ないゲスト】
博多華丸（博多華丸・大吉）
ケンドーコバヤシ
大久保佳代子（オアシズ）
橋本直（銀シャリ）
水田信二
熊元プロレス（紅しょうが）
池田直人（レインボー）
【MC側ゲスト】
飯塚悟志（東京03）