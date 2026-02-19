未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校の112期生文化祭が20日、兵庫・宝塚バウホールで開幕するのを前に19日、同劇場で公開げいこが行われた。

「清く正しく美しく」のメロディーに乗せ、正装である緑の袴姿で扇を手に日舞の披露で開幕。予科生（1年生）のコーラスをはさみ、クラシックボーカルや「ベルサイユのばら」の「ごらんなさい ごらんなさい」や「愛あればこそ」、宝塚レビューの名曲「アイ・ラブ・レビュー」などを披露した。

ジャズダンスやモダンバレエで40人の息の合ったところを見せ、タップダンスで華やかにフィナーレ。最後は娘役志望の國宗美花さんが「同期生一同、この瞬間を胸に刻み前にある世界に向かってはばたいてまいります。今後ともご声援賜りますようよろしくお願い申し上げます！」と元気いっぱいにあいさつし締めくくった。

文化祭は20〜22日までの5回公演。112期生は3月2日に卒業した後、宝塚歌劇団に入団し5月23日、兵庫・宝塚大劇場で開幕する宙組公演「黒蜥蜴」「Diamond IMPULSE」で初舞台、恒例のラインダンスを披露する。