BMSG¤¬HANA¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤ËÃí°Õ´µ¯¡¡6000±ß¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬1Ëü4500±ß
SKY¡ÝHI¡ÊAAAÆüüâ¸÷·¼¡¢39¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBMSG¡×¤¬19Æü¡¢¸ø¼°HP¤ò¹¹¿·¡£
½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈHANA¤Î¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¾Çä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡Ö2026.02.19¡ØHANA 1st TOUR 2026¡ÈBorn to Bloom¡É¡Ù¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¹â³ÛÅ¾Çä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¸½ºß¡¢¡ØHANA OFFICIAL LIGHT STICK¡Ù¤ò´Þ¤à¡ØHANA 1st TOUR 2026¡ÈBorn to Bloom¡É¡Ù¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥êÅù¤ÇÄê²Á¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë²Á³Ê¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö³º¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ï²ñ¾ìµÚ¤ÓÅö¼Ò¸ø¼°BMSG SHOP¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â³ÛÅ¾ÇäÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤È¡¢Àµµ¬²Á³Ê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î´Ö¤ÇÉÔ¸øÊ¿¤¬À¸¤¸¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¹â³ÛÅ¾Çä¹Ô°Ù¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Å¾Çä»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹â³ÛÅ¾ÇäÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ï²ñ¾ì¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¸å3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡Á3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹BMSG SHOP (https://bmsg.shop/)¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï6000±ß¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬1Ëü4500±ß¡¢3300±ß¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬7500±ßÅù¤Ç¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£