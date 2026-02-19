ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは１８日の女子スロープスタイル決勝で、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルに輝いた。

村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）はビッグエアでの金メダルに続き、銅メダルを獲得した。銀メダルは、前回覇者のゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位だった。

２０２２年北京五輪後に突如現れた１９歳の逸材が、初出場で五輪女王のタイトルを手にした。とびきりの笑顔で表彰台の真ん中に立った深田は「本当に信じられない。五輪で自分のランが決められてうれしい」と興奮気味に語った。

８５・７０点の首位で迎えた３回目。序盤のレールを丁寧なボードさばきで乗り切ると、エアでは２回目より１回転増やした高難度の「スイッチバック１２６０」（横３回転半）を鮮やかに着地。得点を８７・８３点に伸ばし、前回五輪女王のサドフスキシノットや２冠を狙った村瀬を抑えて価値ある頂点をつかんだ。

僅差の勝負を分けたのは、ラン全体の完成度だ。深田はエア合計点では村瀬に１・６点及ばなかったが、レール合計点では２・３点上回り、技構成を評価する得点でも優位に立った。

１８年平昌（ピョンチャン）五輪での岩渕の滑りに憧れ、１３歳で本格的に競技を始めた。高校進学を機に地元の愛知から埼玉に移り、佐藤康弘コーチのもとで岩渕と練習に励んだ。

天性の空中感覚を武器に、２２年１２月に１５歳でビッグエアのワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝。驚異の成長曲線を描いた深田も、スロープスタイルはどちらかといえば苦手だったが、レールを越える技の正確性を地道に習得してきた。２５年２月には、この種目でもＷ杯初優勝を飾っていた。

佐藤コーチは「レールとエアの高い完成度が滑りに出た」と勝因を語った。「スノーボードをやってきて良かったと心から思えた」と深田。スノーボード界にまた一人、新たなヒロインが誕生した。（小沢理貴）