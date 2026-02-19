10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が19日、自身のブログを更新。追加検査を受けることを明かした。

ネイボールは「追加検査が必要になりました 病院で先生から言われたひと言。『もう少し詳しく調べましょう』その瞬間、正直ショックでした」と心境を明かした。

続けて「頭の中が一瞬真っ白になって、『またか…』って気持ちと『大丈夫、大丈夫』と言い聞かせる自分がいて。白血病と向き合ってきたこの2年。検査結果ひとつで、心がこんなにも揺れることを何度も経験してきました」と回顧した。

さらに「でも、追加検査＝悪い確定、ではない。『念のため』をちゃんと確認するためのステップ。今の医療は本当にすごい。細かく調べられるからこそ、早く気づける。そう思うようにしています」と前向きな思いをつづった。

ネイボールはサッカーのブラジル代表ネイマールのそっくりさんとしても注目を集めるモデル。「有吉反省会」（日本テレビ系）や「5時に夢中！」（TOKYO MX）などに出演経験がある。24年2月、「私、ネイボール 白血病と診断されました」とブログで公表した。6日にブログで精密検査を受けたことを報告していた。