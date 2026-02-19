新潟市出身の17歳に世界中の視線が注がれます。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子ショートプログラムを終えて首位に立つ中井亜美選手が20日、勝負のフリーに挑みます。県内からもメダルを期待する声が挙がりました。



2月18日、初めてのオリンピックに臨んだ新潟市出身の中井亜美選手。



実況）「トリプルアクセル、完璧」





きっかけは浅田真央さん

ショートプログラムで3つのジャンプを完璧に決める圧巻の滑りを見せた中井選手。実況）「とてつもないオリンピックデビューになりました」今シーズンショートプログラムの世界最高得点に迫る自己ベストをマーク。トップに立ちました。Q）すごかったですね〈中井亜美選手〉「はい、自分でもびっくりするぐらいの出来で、すごく点数も高得点をいただけたので、本当にいまうれしい気持ちでいっぱいです」

5歳のとき始めたフィギュアスケート。きっかけは……



〈小学3年時 中井亜美選手〉

「浅田真央さんのテレビを見てやりたいと思いました」



オリンピック銀メダリストの浅田真央さん。憧れの存在から直接、指導を受けたことも。



〈小学5年時 中井亜美選手〉

「4回転とかトリプルアクセルをチャレンジして降りることが目標です」

中学進学と同時に練習拠点を千葉へ

中学進学と同時に練習拠点を千葉県に移し国際大会の経験が豊富なコーチの指導を受けてきました。



〈中庭健介コーチ〉

「アミーゴ、アミーゴ（中井選手）、打点ね、踏み切る打点が低いときと、持ち上がっているときとがちょっと違うんだよね」

中庭健介コーチは

中学時代から指導する中庭健介コーチ。中井選手はジャンプだけではなく「人に伝える非凡なセンス」が魅力だと指摘します。



〈中庭健介コーチ〉

「勝っていく選手の特徴はジャンプを跳ぶ選手は当たり前ですけど、滑りを人に伝える、そのセンスは結構難しくて、その滑りを持っている人は限られているので、それを彼女は持っていて。私はジャンプを跳ばないとという気持ちから、それ以外でもちゃんと評価してもらえるというところに少し今シーズン評価をいただいたことが、より一気に加速させた要因かと思います」



さらに……



切り札となるトリプルアクセルの成功率を上げるため中井選手の特徴を生かしながら試行錯誤を続けたといいます。



〈中庭健介コーチ〉

「彼女の空中姿勢はタイトではない。どちらかというと空中の姿勢を細くするよりも手をうまく使って回転を生み出していたので、それをより強くするという方にシフトを切ったのがよかったと思いますね。彼女の長所は生かしました」



世界最高得点に迫るオリンピックデビューから一夜明け19日、公開練習に臨んだ中井選手。フリーの曲をかけながら今シーズン磨いてきた「スケーティング」や「振りつけ」を確認します。



ジャンプも練習ではコンビネーションを難なく決めますが、19日は武器であるトリプルアクセルのタイミングが合わずコーチと一緒にフォームを確認する姿も見られました。それでも公開練習のあとには明るい笑顔も。

地元新潟のスケート場からも熱い声援

日本女子スケート界、最年少でのメダル獲得へ。中井選手の地元も盛り上がりを見せています。新潟市中央区のアイスアリーナでは19日、スケートを楽しむ人の姿がありました。



〈親子〉

「（スケートは）ほぼほぼ初めて」

「行ったことある。1回だけ行ったことある」



こちらはオリンピックを見て家族で訪れたといいます。スケートは初めてだという父親。ツルツルの氷に大苦戦です。



一方、2回目だという5歳の息子。リンクの上を軽やかに歩きます。



スケートの難しさを肌で感じ中井選手の努力に感銘を受けていました。



〈訪れた人〉

「相当トレーニングしたんだろうなと努力してきたんだろうと感じますね。やっぱり金とってほしい」



メダル獲得へ。地元・新潟から熱いエールを送ります。



〈訪れた人〉

「今のまま楽しんで滑ってもらえたらいいなと」



〈訪れた人〉

「新潟の子どもたちも夢が抱けるようになりましたよね。メダルは間違いないと思う。色がどうなるのか」



「中井選手頑張れー！」



〈中井亜美選手〉

「フリーも自信を持って、この大舞台を最後の最後まで楽しむぐらいの気持ちでフリーに挑めたらいいなと思います」



女子フリーは日本時間で20日明け方に行われ、ショートプログラム首位の中井選手は出場する24人の最終滑走で登場。氷上のシンデレラストーリーが完結します。

