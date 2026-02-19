賽（SAI）が、4thミニアルバム『Lims』を2月18日にリリースした。

賽は、Suchmosの鍵盤奏者 TAIHEIを中心に、佐瀬悠輔（Tp）、岩見継吾（Ba）、松浦千昇（Dr）の4人で構成されるジャズバンド。本作には先行シングルとして発表された「SS」をはじめとする全6曲が収録されている。賽らしい暖かさとみずみずしさを湛えながら、ふと息を呑むほど繊細な瞬間と、身体を芯から揺らす迫力ある演奏が同居する作品だ。

さらに、本作の客演にはラッパーのKojoe、Rama Panteraが参加。賽の有機的なグルーヴとそれぞれの個性が溶け合い、新たな輪郭を描き出す。しなやかで洗練された自由なサウンドで、現在の賽が鳴らす必然が詰まったミニアルバムに仕上がっている。

なお賽は、3月15日に東京 SHIBUYA CLUB QUATTROにてワンマンライブ『SAI THE LIVE 2026 at SHIBUYA CLUB QUATTRO』を開催。チケットの最終先着先行も受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）