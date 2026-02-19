G大阪、完璧な連係からヒュメット弾で先制！ 山下追加点で２点先行、ベスト８進出へ大きく前進【ACL2】
ガンバ大阪は２月19日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第２戦で浦項スティーラーズ（韓国）とホームで対戦。前半を終え、２点を先行している。
スコアレスで迎えた34分、右サイドの鈴木徳真がカットインから絶妙なスルーパスを供給。これにペナルティエリア右で反応した山下諒也の折り返しに、ニアに走り込んだ安部柊斗がダイレクトでゴール前に繋ぐと、最後はデニス・ヒュメットが右足でゴールに流し込んだ。
流れるような連係からのスウェーデン人FWの冷静フィニッシュで先制したG大阪は、その後、41分に山下が追加点を挙げ、２−０リードで前半を終えた。
12日に行なわれた第１戦で浦項と１−１ドロー。第２戦勝利で準々決勝進出が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガンバ山下諒也が見事な裏抜けから追加点！
