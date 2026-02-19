「現在33歳。契約延長はほぼ不可能」遠藤航は今夏にリバプール退団？ 現地メディアが見解「放出が妥当かも」
英メディア『TEAMtalk』が2月17日、「2027年に契約満了で、今夏に退団が予測されるリバプールの選手たち」をテーマにした記事を掲載。出番が限られている遠藤航も取り上げた。
2023年夏にイングランド屈指の名門に加入した日本代表MFは、ユルゲン・クロップ体制の1年目はレギュラーとして活躍したが、アルネ・スロット監督に代わった2年目の昨季に控えに降格。3年目の今季は、勝ち試合を締め括る「クローザー」としての役割を担う機会も減り、さらにプレータイムが少なくなっている。
その上、待望の今季プレミアリーグ初先発を果たした今月11日のサンダーランド戦で負傷。シーズン中の復帰が叶うか分からない離脱を強いられてしまった。
「リバプールのユニホームを着る姿を見ることは二度とないかもしれない」という厳しい見立ても聞こえてくるなか、『TEAMtalk』は次のような見解を示している。
「2023年、リバプールの中盤が変革を遂げるなか、エンドウの獲得は意外な補強だった。彼は新たな象徴的なシニア選手となった。シュツットガルトから加入した日本代表選手は、クロップ監督の下で守備的MFとして信頼を得たが、スロット体制となった昨シーズンは主に試合を締める終盤の交代要員として起用され、出場時間が減少した。
この傾向は今シーズンも続いており、2024年夏にリバプールが拒否したマルセイユからの1180万ポンド（約20億円）のオファーのようなものに対し、クラブがどう対応するかが注目される」
同メディアはそして「現在33歳のエンドウにとって、2027年以降の契約延長はほぼ不可能だろう。来季の戦力として重要な役割を担わないのであれば、今夏に放出するのが妥当な選択かもしれない」と締め括った。
森保ジャパンのキャプテンは、リバプールを3年で離れることとなるのか。兎にも角にも、まずは怪我をしっかりと治し、健在ぶりをアピールしたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
