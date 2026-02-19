2月22日は語呂合わせでネコの日です。霧島市で明治時代から続く温泉宿では、3匹の看板ネコが自由気ままに暮らしています。この宿は2025年8月、県内を襲った記録的な大雨で被災し 一時休業を余儀なくされました。日常を取り戻すため、日々を支えたのが看板ネコたちでした。



霧島市牧園町の温泉街、妙見温泉。明治時代から続く湯治の宿、田島本館です。天降川のせせらぎが心地よい歴史ある宿です。





神経痛の湯にきず湯、胃腸湯といった3種類の温泉は「杖いらずの湯」と称され、長年、多くの人の心と体を癒しています。そして、宿の癒しはもう一つ、いや、もう三匹。看板ネコのつばめちゃんにすずめちゃん、ソックスくんです。(田島本館・榎並聡子支配人)「つばめはもう10数年ここにいてすごいクールでお姉さん貫禄があるキャラクター。すずめちゃんは寝るのが大好きですごい甘えん坊でお客様の部屋に入りたがる子。最近野良猫だったソックス君が新加入して一番お客様と遊んでくれて自由気ままなやんちゃな男の子がソックス君」19日のランチタイム。お客さんがやってきました。看板ネコたちもそれぞれのスタイルでお出迎えです。(客)「ネコ大好きなので何回も来ている。めっちゃかわいい。フワフワして太い」(客)「かわいいです。あとでしっかり見ようと思う」(客)「神奈川県から。可愛かったです。都会にはない雰囲気があるのでオススメ」自由気ままなスタッフとして”気が向いたとき”は、お客さんと触れ合い癒しを提供しています。そんな田島本館ですが、2025年営業を休止せざるを得ないある出来事に見舞われました。(田島本館・榎並聡子支配人)「水害が大変だったのはあるがネコ大丈夫という声がすごく多くて」2025年8月、県内を襲った記録的な大雨です。霧島市や姶良市を中心に浸水などの被害をもたらしました。天降川が氾濫し、田島本館の浴場にも土砂が流れ込みました。また、温泉を供給する配管も流されてしまったといいます。(田島本館・榎並聡子支配人)「お盆の時期でたくさんの人がいらっしゃる予定だったが全部なくなってびっくりしたのと申し訳ないという気持ち。ネットや電話が使えなくなってしまって本当に一時孤立をする状況で怖かった」宿は復旧作業のため2か月ほど休業。日常を取り戻すための試練の日々が続きました。そんなとき、榎並支配人や宿を支えたのが看板ネコたちでした。(田島本館・榎並聡子支配人)「ネコがいてくれたおかげですごく私たちも安心したしネコちゃんたちのことを好きなお客様がいっぱいいらっしゃってメッセージをいただいて励みになった」ネコたちの存在やネコたちがこの宿でつないできた、人との縁に支えられ、日常を取り戻すことができました。(田島本館・榎並聡子支配人)「温泉かネコに会いに来るかのどちらかの方しかいなくてすごいネコに会いに来てくれてるんだなと実感しているので、招き猫じゃないですけどすごい人を招いてくれてる。お客様が来てくれてネコと遊んでくれる日常がありがたいものなんだなと感じるの」訪れた人たちの心と体を癒す宿、田島本館。自由気ままなネコたちが、きょうも、のんびりと歴史ある温泉街を守っています。