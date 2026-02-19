年末の全国高校サッカー選手権大会の開会式で、神村学園の選手たちが高々と掲げて入場行進したことで、全国から注目を集めるいちき串木野市の特産サワーポメロ。今がちょうど食べごろです。地元の生産者が塩田知事を訪ね、サワーポメロの魅力を伝えました。



(塩田知事)

「噛んだ時に中の果肉がシャキシャキして美味しいです」



いちき串木野市の特産「サワーポメロ」。知事も思わずうなる味です。いちき串木野市ではおよそ50年前から栽培されています。年末の全国高校サッカー選手権の開会式で、神村学園の選手たちがサワーポメロを掲げて入場行進。神村学園が優勝したことで「優勝ポメロ」と呼ばれるようになりました。19日はいちき串木野市の関係者が、規格外のサワーポメロで作ったハンドクリームも知事に紹介しました。





(規格外サワーポメロでハンドクリームを製造する久木田紫絵留さん)「べたつかないように作っていますので、さらっとしています」(塩田知事)「いい香りですね」規格外のサワーポメロを活用して、お菓子も作っているということです。(規格外サワーポメロで菓子を製造する・宮内 淳次さん)「他の柑橘類と比べて香りがすごくいいんです。地域の特産品ですし、規格外品を加工して、皆さんに魅力を届けたい」いちき串木野市では来月、市内の飲食店で、サワーポメロを使った料理やお菓子を販売するイベントも予定されています。