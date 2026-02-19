2月18日、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が、声帯の治療のため休養することが発表された。コンビで露出が絶えないが、若林は少し前から“ほっそり姿”が心配されていたようだ。

若林の所属事務所の公式サイトで、《以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました。医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました》と、発表した。少し前から、予兆はあったという。

「2月14日のラジオ番組『オードーリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、若林さんは『声帯がもうボロボロらしい。ベース炎症起きてるんだって、ずっと。ダメージの蓄積だって』と、医師から喉が深刻な状態である診断を受けたと告白。続けて、『おれ、3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ』と休養をほのめかしていましたが、重苦しい空気ではなく、普段と変わらない口調でした。3週間は声を出さない生活になるようです」（スポーツ紙記者）

喉の不調による休養発表を受けて、Xでは

《若林さん、ずっと走り続けてたもんね…。レギュラー番組も多いし、ラジオもあるし、相当無理してたんだろうな》

《あれだけのレギュラー本数を抱えて走り続けてきたんですから、身体も悲鳴を上げますよね…》

《順風満帆で忙しすぎたのかな》

など、心配する声があがっている。仕事の多忙ぶりが注目されたようだ。

「オードリーは『あちこちオードリー』（テレビ東京系）や『日向坂で会いましょう』（同系）、『スクール革命！』（日本テレビ系）といった、コンビで多くのレギュラー番組を抱えています。また、2025年11月に『Travis Japan』の松田元太さんと特別バラエティ番組『そう言われたら見たことない』（TBS系）でMCを務めるなど、単発特番のオファーも途切れません。

ただ、年明けから、テレビでの若林さんに関して、SNSで『やせた？』と指摘する声があがっていました。顔周りがシャープになった印象を受ける視聴者もいたようで、“ほっそり姿”を案じる向きもあったようです」（芸能記者）

オードリーは2008年の『M-1グランプリ』で敗者復活戦から決勝戦に勝ち上がり、優勝は逃したものの、大ブレイクを果たした。ブレイク直後の2009年から『オードリーのオールナイトニッポン』でメインパーソナリティーを務めているが、ラジオの仕事には苦労もあるようだ。

「土曜日の深夜1時から3時までの2時間生放送されています。2021年の番組内で、若林さんは『このラジオの前、必ず7階のところで仮眠室があって、仮眠取ってからやるようになってもう1〜2年経つのかな』と、仮眠したうえでラジオに臨んでいることを明かしました。17年間にわたって、深夜のラジオの仕事も疎かにしない2人の姿勢は称賛されていますが、仮眠が必須になるほどのハードスケジュールを心配されていたのです」（同前）

休養期間、しっかり喉を休めて、また元気な声を聴かせてくれることを願いたい。