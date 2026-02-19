元木大介、元キンプリ・岩橋玄樹との“意外な関係”知らされ「鳥肌立ってきた」「あのお父さん、こんなアイドルの子を持ってたの？」
元プロ野球選手でタレントの元木大介（54）が、17日深夜放送のラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』（TOKYO FM/毎週月〜木曜、深1：00）に出演し、元King & Princeでアーティスト・俳優の岩橋玄樹（29）と共演。“意外な関係”が明かされた。
【写真】スタジオで岩橋玄樹と“仲良し”2ショットを披露した元木大介
岩橋は、自身が小学校1年生の頃から元木の「大・大・大ファン」だったそうで、ずっと憧れていた存在だったと言う。
番組内で岩橋は、自身の父が元木の現役時代に、巨人のチームドクターを務めていたことを告白。さらにはその父経由で自身の名前入りでサインをもらったことがあり、今でも大切に持っていると明かした。
岩橋は（今共演していることを）「これを父親が聞いたらとんでもなくびっくりすると思う」と笑うと、元木は「鳥肌立ってきた」「マジで!?」「あのお父さん、こんなアイドルの子を持ってたの？全然分からない」など“信じられない”という様子を見せていた。
岩橋は「本当だったら僕もお医者さんになる予定だったんですけど、でもどこかで多分方向チェンジしてアイドルになりました」と伝え、元木から「何やっても成功してるんだろうね」と返されていた。
