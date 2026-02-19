元木大介、元キンプリ・岩橋玄樹との“意外な関係”知らされ「鳥肌立ってきた」「あのお父さん、こんなアイドルの子を持ってたの？」

元木大介、元キンプリ・岩橋玄樹との“意外な関係”知らされ「鳥肌立ってきた」「あのお父さん、こんなアイドルの子を持ってたの？」