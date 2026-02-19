「6週連続で増加」です。インフルエンザの感染者数は、19日に発表された県内の最新の数字で医療機関1つあたり53.50人で警報レベルが続いています。



その一方で花粉症のシーズンも到来。再流行したインフルエンザとの同時発症への懸念も…。



なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニックの中野 幸治理事長は、「過去にないぐらいの流行、結構しつこいなというのを感じていますね。」と話します。





2月15日までの1週間に報告された県内のインフルエンザの患者数は、医療機関1つあたり53.50人で6週連続の増加。10歳未満が51％、10歳から14歳が27％を占め、特に子どもの間で再流行しています。飯田太アナウンサーリポート「こちらのクリニックでは診療が始まって約1時間半が経ちますが、多くの患者が詰めかけています。」19日の午前中だけで20人がインフルエンザと診断され、全員がB型でした。診察に訪れていた男性は、今週月曜日にA型と診断されたばかりなのに、この日B型の陽性反応が…。「発熱がきのう40度ぐらい出て、奥さんがもともとA・Bどっちもかかってて先週、それが多分うつりました。」と話します。そして、今の時期にかかると厄介なのが…中野理事長曰く、「花粉症が今流行ってきているんですね。花粉症と思って、実はインフルエンザであったりとか、あるいはインフルだと思ってきたら、実は花粉症だったりもしくは両方同時に発症していたり」。

日本気象協会によりますと、スギ花粉のピークは2月下旬から3月上旬。花粉症とインフルエンザを同時発症したらどうなるのでしょうか？



中野理事長「その2つ（インフルエンザと花粉症）が一緒になったからとても重症だということはなさそうです。それぞれが重症なケースはもちろんありますけれどもね。」



一方で、「粘膜が過敏になっているから、そこで花粉がくると反応しちゃうわけですね。インフルエンザになっているから、通常、本当だったら（花粉症が）なかった時期なのに、早くスギ花粉症が発症するということはあり得る。」と話します。



すでに花粉症の経験がある人は、症状が出る前に早めの受診をした方がいいということです。



中野理事長によりますと、対策はやはり「マスク」。常に携帯して、人混みや換気が滞っている場所などでは積極的にマスクを使うことが大切だということです。