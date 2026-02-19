お笑いコンビ「春とヒコーキ」の第3回単独ライブ「モンキービジネス」の追加公演が開催されることが19日、決定した。

同ライブツアーは4月10日から5月6日にかけて大阪、福岡、北海道、東京の4都市で全16公演が予定されていた。このたび、一般チケットが即日完売となる大好評を受けて、追加公演が開催されることとなった。

大阪では日程追加も含めて3公演、福岡では1公演、北海道では1公演、東京では3公演が新たに加わった。チケットは25日午後6時から一般販売予定。

▼春とヒコーキ（ぐんぴぃ・土岡哲朗） 山で猿の集団に出くわしてしまい、襲われかけたことがあります。子猿がいたせいか、親猿っぽい個体が威嚇してきたのです。僕は日傘を持っていました。いざとなったら前方にバサっと開いて姿を隠し、相手が見失った隙に高速で攻撃する、キメラアント編のフェイタンみたいな戦法で挑むつもりでした。結局、無事に逃げることができました。単独ライブ「モンキービジネス」のタイトルを見るたびに思い出すトラウマです！ 即日完売につき、追加公演決定！もっと思い出させてください！