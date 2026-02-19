大躍進を遂げるTEAM JAPANスノーボード。東海地方の選手のメダルラッシュが止まりません！まずは日本時間きのう夜行われた、スノーボード男子スロープスタイル決勝。

【写真を見る】金メダル 深田茉莉選手(19) 日本で見守った父は｢お土産を持って帰ってくると…まさか金メダルとは｣日本女子史上最年少の快挙【ミラノ・コルティナオリンピック】

（長谷川帝勝選手 20歳）

「出るからにはテッペン目指してやる」

「帝王に勝って自らが王になれ」



その名の由来通りに、愛知県岩倉市出身の長谷川帝勝（はせがわ・たいが）選手がダイナミックに大空を舞いました。

名古屋の母校では教員らが熱烈エール

長谷川選手の母校では、高校3年間担任を務めた教員ら約40人がその勇姿を見守ります。



（長谷川選手の元担任）

「いままでの練習の積み重ねが、全部出せるような決勝の滑りになったら」

キャブ1440、ロデオ1260など、完璧な滑りを見せ、高得点をマーク。その後2回のランでは得点を伸ばすことができませんでしたが、初のオリンピックで、堂々の銀メダルを獲得！



（長谷川選手）

「いままで関わった人には感謝しかない。次の大会が始まったら、（五輪銀メダル）の肩書は一切なくなるので、またゼロから頑張っていきたい」

この種目、日本勢初となるメダル獲得の快挙。若きスノーボーダーは貪欲に、さらなる高みを目指します。

2個目のメダル獲得も…あふれる悔し涙

この2時間後に行われたのが、女子スロープスタイル決勝。注目はビッグエアとの2冠がかかる、岐阜市出身の村瀬心椛選手（21）です。



（村瀬心椛選手 当時13歳）

「まだできる、まだできる、まだ（自分は）すごくないみたいな気持ち」

幼いころから次々と難易度の高い技をこなし、スノーボード界をけん引し続けてきた村瀬選手。目指すものはただ1つ「金メダル」でした。



オリンピックの舞台での（2冠）偉業達成へ。地元では幼馴染が見守ります。



（幼なじみ）

「こも がんばれ～！」

1回目に79.30点をたたき出し、好発進！最後のランでも攻めの姿勢を見せ続け、縦3回転・横3回転半の大技を決めるなど圧巻の滑りで、得点は85.80点。



しかし、結果は目指していたメダルの色ではありませんでした。

（村瀬選手）

「2冠を目指していたので、やっぱり銅というのが悔しい、みなさんの期待に応えられなかったのが、悔しい」

快挙成し遂げた深田茉莉選手 13歳で練習拠点を愛知→埼玉に

2個目のメダル獲得も、悔し涙があふれた村瀬選手。そんな村瀬選手を抑えて世界の頂点に立ったのが…愛知県みよし市出身の深田茉莉選手（19）。



（深田選手 去年8月）

「やっぱり1番を取りたい」

恩師・佐藤康弘コーチと出会い、13歳で練習拠点を埼玉に移し、毎週末愛知から車で通いつめ、練習に打ち込んできた深田選手。



（佐藤コーチ 去年8月）

「パッと最初のファーストインプレッションで（ランクが）A、B、Cであると、Bくらいですね…B‘くらい？」

かつては小さなジャンプをとぶのが、やっとだったといいます。

（佐藤コーチ 去年8月）

「今まで見てきた選手の中でも、すごいスピード感で成長している」

とにかく滑る！！急成長のヒミツ

（深田選手）

「普通だったら（この天候で）練習しないですよね。きょう全然滑っている人見ませんしね」

滑って・滑ってとにかく滑る。まさに練習の鬼、これが急成長のヒミツです。

（深田選手）

「土日だけじゃ（練習が）足りないと思って」

15歳からは親元を離れ、埼玉での生活を決断。そんな深田選手を支えたのが、3歳年上の兄・渚さん。

茉莉の保護者に…「東京の大学を選んだ」

（深田選手の兄 渚さん）

「（両親が）もし自分が東京の大学に行ったら、茉莉の保護者みたいな感じで、練習できるようになるから、その考えも含めて東京の大学を選んだ」

（深田選手）

Q.お兄ちゃんになんのご飯をお願いした？

「お兄ちゃんの料理の中で一番好きなチキンのトマト煮。ママよりおいしいです」



（深田選手の兄 渚さん）

「そんなことない！（笑）」

家族の支えもあり、ひたすら練習に没頭。



（深田選手）

「結局自分には、スノーボードしかない」

そんなスノーボードに人生をささげた深田選手の初めてのオリンピック。2回目のランで85.70点をたたき出し、首位に躍り出ると…3回目のランで精度の高いエアをしっかり決めきり、さらに得点をあげ、悲願の金メダルをつかみとりました！

（深田選手）

「本当にここまでやってこられて良かったし、スノーボードをやってきて良かったと心から思えた瞬間でした。本当にみなさん、ありがとうございました」

19歳での金メダル獲得は、冬季オリンピック日本女子史上最年少の快挙です！

18日は、地元からエールを送った父・範生さん。快挙から一夜明け…

父「まさか金メダルとは…」

（深田範生さん）

「出発前に僕は（スロープスタイルは）現地に行かないっていう話だったので、手紙をくれて『お土産持ってくるからね』って」



Q.お土産というのはメダル？

「そういうことだと思います。ビックエアでいいところまで行ったが、あと一歩最後の技が決め切れず、メダルに手が届かなくて、本人もすごく悔しい思いをしていたし、（メダルを）とってほしいなと思っていたが、まさか金メダルとは思わなかった」