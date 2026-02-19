「節約を意識して暮らしていた頃より、片付けに向き合った今の方が簡単にお金が貯まるようになりました」と語るのは、片付けの力についての著書もある整理収納アドバイザー・Fujinaoさん。ここでは、Fujinaoさんがムダ買い防止につながっていると感じる、片付けのメリットについて語ります。

1：もたない暮らしで余計な買い物が減る

家の中のものを整理すると、自分がなにをどれくらいもっているかを把握できるようになります。すると「安いからとりあえず買う」「家にあるのに忘れてまた買う」「便利そうだからとりあえず買う」といった行動が減っていきます。

【実際の写真】家がキレイな人の厳選したワードローブ

また、ものが少ない暮らしに慣れてくると、「なければないで工夫する」という発想が自然と身につきます。

たとえば、収納ケースがないときにいったん紙袋やあき箱を利用して収納し、様子をみて本当に必要であれば購入する…といったように、安さやちょっとした便利さに釣られて買い物をしなくなります。本当に必要かどうかを一度冷静に立ち止まって考えられるようになるのです。

結果として、重複買いや衝動買い、ムダ買いを減らすことにつながります。

2：おうち時間が充実し、外出しなくても満足できる

部屋が散らかっていると、ストレスを感じ、家にいたくない気持ちになります。そのストレスを解消するために、ついご褒美として買い物をしてしまったり、休日のたびに外出をくり返してしまったり。

一方、片付いた空間で暮らしていると、気持ちが安定し、「もう十分もっている」という感覚が育ちます。漠然とした不安からのため込みや、ストレス買いが減り、必要以上にお金を使わなくなるほか、家の中での時間を心から楽しめるようになることで外出費が抑えられるように。

3：本当に必要なものと適正量が明確になる

片付けでは、多くのものを取捨選択します。その過程で、「これは本当に好きだったのか」「なぜ買ったのか」を何度も自分に問いかけることになります。

すると、自分の価値観がはっきりし、もの選びが格段に上手になります。ただ安いからではなく、「長く使えるから」「気分が上がり大事にできるから」という理由でものを選べるようになり、結果としてムダな買い替えが減っていきます。

こうして見ると、「捨てる」「手放す」ことはけっして損ではないと、私は考えています。手放す代わりに得られるものがたくさんあるからです。

まずは、ずっと使っていないものや思い入れのないものから、手放す練習をしてみるのもおすすめ。小さな「捨てる」を積み重ねて、暮らしも家計も、少しずつ軽やかにしていきたいですね。