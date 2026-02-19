大きすぎるイチゴがドーンッ！？【シャトレーゼ】ティータイムが華やぐ♡「季節のケーキ」

【シャトレーゼ】では苺が使われた、今だけ味わえる「季節のケーキ」がラインナップ中。ティータイムの気分を上げてくれそうなビジュアルに仕上がっていて、みんなでワイワイ盛り上がりながら食べられそうです。今回は苺をたっぷりとのせたボンブケーキをはじめ、イチオシのケーキをご紹介します。

みかんクリームまで忍ばせた「苺のフルーツボンブケーキ」

@mame48goさんが「大きすぎる苺がどーんと！」と語る、季節限定のケーキ。断面のカラフルな色味が映える可愛らしいビジュアルに仕上がっています。苺クリームやみかんクリームを重ねており、フルーティーで華やかな風味が堪能できるかも。アーモンドクッキークランチが食感の良いアクセントとして楽しめそう。

甘いバニラも楽しめる「苺のショコラパフェ」

透明なカップにチョコレートカラーがおしゃれなパフェ風のこちら。層ごとに異なる味わいを楽しめるのが魅力です。天面には苺をトッピングしており、華やかなビジュアルが気分まで上げてくれそうです。@mame48goさんは「感動する一品」「苺とチョコの組み合わせは、やっぱりベストマリアージュ」と絶賛。

手土産にも良さそうな「プレミアム苺フレジェ」

天面のみならず中にも苺を忍ばせた、可愛らしいフレジェ。食卓に並べるだけで彩りを添えてくれそうです。苺や苺ソースのほか、カスタード入りのホイップクリームがサンドされており、まろやかでコクのある風味が堪能できるかも。ティータイムのお供にはもちろん、ちょっとした手土産に選ぶのも良さそうです。

食後にも食べやすい「苺のレアチーズタルト」

レアチーズタルトに苺をトッピングしたこちら。公式サイトによれば「甘酸っぱい苺と爽やかな酸味のレアチーズクリームの相性が絶妙」で、食後のティータイムにもぴったりな食べやすさがうかがえます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino