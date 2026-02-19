ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は日本からさまざまなアスリート、解説者、キャスターらが現地ミラノに飛び、連日熱戦をお茶の間に届けている。そんな中、スノーボード北京五輪代表・鬼塚雅が自身のXで掲載した2ショットが話題を呼んだ。

鬼塚は「オリンピックの解説で、フジテレビ『めざましテレビ』に出演するためミラノに滞在していました」と報告した。

現地の様子を写真で掲載したが、同じくフジテレビでキャスターを務める元卓球選手の石川佳純さんとの2ショット写真を掲載している。この1枚が思わぬ角度から反響を呼ぶことに……。

投稿には「雅さん石川佳純さんに似てると前々から思ってましたがやっぱりそっくりでした」「すごい美人が2人並んでると思ったら1人は石川さんでした」と雰囲気が似ていると指摘する声が複数上がった。

ほかにも「お疲れ様」「フランス大会で雅ちゃんが飛ぶ姿を見たい」と労いとエールが寄せられた。鬼塚は「素敵な経験をさせていただき、本当にありがとうございました」と投稿を締めくくり、充実した期間となったようだ。



（THE ANSWER編集部）