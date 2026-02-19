小野田紀美経済安全保障担当相が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、支援者らへの「お願い」を公表した。



【お願い】と題してコメントを掲載。「この度、経済安全保障担当大臣等の再任が決定致しましたが、お花や祝電等は辞退させて頂きたく存じます。」と伝えた。18日に新たに高市内閣が発足し、小野田氏は引き続き経済安全保障担当相に任命されていた。「応援していただけるお気持ちが何より有難いので、小野田に対するお花や物品や祝電等はどうぞお考え頂きませんよう宜しくお願いいたします」と感謝を伝えた上で“お気持ちだけ”受け取ることを強調した。



継続とはいえ大臣に就任しただけに、お祝いの花などが届くのは通常の習慣とみられるが、あえて物品は断るという“男前”な対応。フォロワーからは花の画像を添えたコメントや「頑張ってください」という激励コメントが多数寄せられた。「お花や祝電よりも『仕事の結果』で応えようとするその潔さこそ、私たちが小野田さんに期待している姿そのものです」「気持ち以外の形あるものを受け取らないスタンスがなんでですかね、小野田先生らしいなぁってほっこりします」と小野田氏の徹底したスタンスを称賛する声もあった。



また「今回の紫のドレスも凄く良かったです」「ドレス姿も髪型も素敵でした～♡♡」と集合写真を撮影した際のドレスにも賛辞が寄せられていた。前回の内閣発足時は全身シルバーのドレスが話題となったが、今回は落ち着いた印象。ただ、立ち位置は高市首相の隣で、前回よりしっかりと“出世”していた。



（よろず～ニュース編集部）