神代慶人がフランクフルトのトップチーム練習に参加

ドイツ1部フランクフルトは2月18日、公式Xにトップチームのトレーニング映像の一部を公開し、U-21チーム所属のFW神代慶人が練習に参加したと投稿した。

期待の若手ストライカーに、「トップチームデビューもそう遠くないかも」と期待の声が寄せられた。

昨年12月にロアッソ熊本からフランクフルトU-21チームへ完全移籍で加入した神代。昨季はJ2で21試合8得点2アシストと活躍した18歳は、同シーズンのJ2優秀選手賞を受賞した。

現在U-21チームが所属するドイツ5部は昨年12月中旬からリーグ戦中断期間に入っており、新天地でのデビューは果たしていない。そんな中、神代はトップチームに帯同してトレーニングに参加した。

期待の若手ストライカーのトップチームのトレーニング参加にSNSのファンが沸いた。「トップチームデビューもそう遠くないかも」「早くブンデスリーガデビューが見たい」「すごい」「いいぞ」「期待大」と熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）