観光について学ぶ信州大学の学生たちが、ゼミの課題として鉄道を軸とした観光事業を企画し発表しました。プレゼンの場所は、意外なあの場所です！



その場所というのがJR松本駅に停車している県内を走る観光列車「リゾートビューふるさと」。



信州大学では毎年、JR東日本長野支社と連携し、観光人材の育成を目的にしたゼミを開いていて、学生たちが、JRでのフィールドワークなどを通して観光を学んでいます。





そのまとめの課題が、鉄道を軸とした観光事業の提案となり、今回、列車内でプレゼンが行われました。信大・ゼミの受講生「まず課題として若者の旅行への関心が低いことが挙げられます。長野の魅力を広めるために、推し活とのコラボが効果的だと思います」4つのグループが提案し、最も優れた企画に選ばれたのは日帰り客が多い松本市の上高地で、宿泊者数を増やすという事業提案です。総評したJR東日本本社のマーケティング担当からは…。JR東日本マーケティング担当「私恥ずかしながら上高地に宿泊比率がこんなに低いとは全く知らなくて/あらためてびっくりしながら聞いていた」JR東日本賞に選ばれた野崎愛花さん（教育学部）「多くの人に企画を知ってもらえたことがとてもうれしいです」ゼミを開くJR東日本長野支社は、学生のアイデアを今後、何らかの形で生かせればと話していました。