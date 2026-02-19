山形県寒河江市内に住む消防職員の男が包丁のようなものを持った2人組の男から現金80万円を奪われたと被害を届け出た強盗事件で、警察は、消防職員の男が虚偽申告をして業務を妨害した疑いで、19日夜に逮捕しました。



この事件は、18日午前10時半ごろ、寒河江市柴橋の公務員・佐藤光征容疑者(54)が2人組の男から現金80万円を奪われたとして、警察に第三者を通じて通報したものです。警察によりますと、佐藤容疑者は自宅を出た際に2人組から呼び止められ、包丁のようなものを突き付けられて現金80万円を奪われたと証言。





その後、車を出すよう脅され、2人組を車に乗せて運転し、発生から7時間後の午後5時50分ごろ、大江町左沢の楯山公園で解放されたと話していました。また、関係者によりますと、佐藤容疑者は公園から歩いて近くの山形県朝日少年自然の家まで移動し、その場にいた人に助けを求めました。佐藤容疑者は助けを求めた際、手足が縄で縛られ、裸足の状態だったということです。警察は強盗事件とみて、佐藤容疑者に話を聞くとともに現場周辺の聞き込みや防犯カメラの解析などを進めてきましたが、捜査関係者によりますと、捜査の結果、事件性がなかったとみられることが判明。警察は佐藤容疑者が虚偽申告を行ったと認め、19日夜に業務妨害容疑で逮捕しました。警察の調べに対し、佐藤容疑者は容疑を認めているということです。また、西村山広域行政事務組合消防本部によりますと、佐藤容疑者は西村山広域行政事務組合消防本部朝日分署に勤務する職員で、消防本部は20日午後1時半から記者会見を開くことにしています。