『進撃の巨人』ミカサ、スマホで自撮り サウナで汗流す男たち
『進撃の巨人イラストパネル』が東京・護国寺駅に登場した。『進撃の巨人』イラストパネルのサンプルが掲出。『進撃の巨人』イラストパネルの実物が、壁一面に並べられている。掲出期間は2026年3月３日まで。
【画像】サウナで丸裸のエレンたち 『進撃の巨人』イラストパネルの絵柄
『進撃の巨人』イラストパネルは、『進撃の巨人』16周年を記念して、シリアルナンバー入り、世界に1点だけのイラストパネル、選べるイラストは、単行本1巻〜34巻の表紙イラストに加え、初のグッズ化となるカラーイラストを含む全52種類。厳選された52点のイラストから、好きなイラストを選び、シリアルナンバーが入った自分だけのグッズが手に入る。
『進撃の巨人』は、2009年9月〜2021年4月にかけて『別冊少年マガジン』（講談社）で連載されていた同名漫画が原作で、「壁」の中で暮らす人類が、人を捕食する「巨人」相手に絶望的な戦いを強いられる物語。巨人たちと闘う「調査兵団」に所属し、外の世界に憧れる主人公のエレン、クールな戦闘美少女・ミカサ、頭脳派・アルミンの3人を中心にストーリーが展開されるダークファンタジー。
コミックス累計発行部数は全世界で1.4億部を突破しており、数々の漫画賞を受賞。テレビアニメは2013年より放送がスタートし、シリーズの最後を締めくくる完結編（後編）が2023年11月に放送された。また、2015年には三浦春馬さん主演で実写映画化（前篇・後篇）もされ、ハリウッドでの実写映画の製作も発表されている。
【画像】サウナで丸裸のエレンたち 『進撃の巨人』イラストパネルの絵柄
