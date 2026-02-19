◇プロボクシング・スーパーフェザー級トーナメント8回戦 英豪《○判定●》牛島龍吾（2026年2月19日 東京・後楽園ホール）

賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選が行われ、元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏（46）が会長を務める「KOD LAB」ジム所属で、日本同級15位の英豪（25）が3―0判定勝ちで初戦を突破した。

英豪は2回に相手の右ショートでダウンを喫するも、以降は上下の攻撃で試合を組み立て挽回。徐々に手数で上回りジャッジ2人が3点差、残る1人が5点差で快勝した。初の後楽園ホールでの試合を終え「KOD LABのファンの方も多く、冷静になりきれなかった」と振り返りながら「内山さんの声もよく聞こえていた。焦らずポイントをとって戦うことができた」と逆転勝ちを振り返った。

昨年12月にプロ加盟した「KOD LAB」ジムにとっては初勝利となり、会長を務める内山氏は「（ダウンシーンは）ヒヤヒヤした。自分がやった方が楽ですね」と苦笑いを浮かべながら「とりあえず勝ってよかった。これからは相手ももっと強くなる。いかにパンチをもらわずにポイントを取るかを指導したい」とねぎらった。

元々は緑ジムに所属していた英豪は昨年12月に、これまでパーソナルトレーニングの指導を受けてきた内山氏の門下生となった。同ジムのプロ第1号選手となった25歳は「移籍してまだ約1カ月。これから本格的に教えてもらっていろいろ吸収したい」と前を向いた。