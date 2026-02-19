【ロンドン＝横堀裕也】英警察当局は１９日、チャールズ国王の弟アンドリュー元王子（６６）を逮捕した。

容疑は「公務中の不法行為」だとしている。元王子を巡っては、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）を巡る事件に絡んで米司法省が開示した捜査資料で、英政府の機密情報を漏らした疑いが浮上していた。

警察はこの日、英東部ノーフォーク州の邸宅なども捜索した。今月上旬には、警察が元王子に対する捜査の検討を開始したと英メディアが一斉に伝えており、王室関係者に対する異例の逮捕に踏み切った形だ。

元王子は開示文書を通じ、エプスタイン氏との深い関係が明らかになり、２００１〜１０年に貿易に関する政府特使を務めていた際、機密情報を提供した疑惑が報じられていた。英ＢＢＣなどによると、アフガニスタン復興に絡む投資情報などが含まれていたという。

元王子は、エプスタイン氏から紹介された当時１７歳の女性に性的虐待をした疑いも持たれている。チャールズ国王は「王子」の称号を剥奪（はくだつ）したほか、警察が捜査に乗り出した場合は協力する意向を表明していた。