性犯罪で有罪となり、勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン氏に関する300万ページ以上の追加資料が公開された。そこにはトランプ大統領を含め、世界政財界の大物らの名前がずらりと並び、世界に激震が走っている。

【映像】関係暴露された世界の大物たち（顔写真あり）

ニュース番組『わたしとニュース』では、政治学者の三牧聖子氏が出演し、トランプ政権への疑惑や支持層に広がる失望感について解説した。

■ラトニック商務長官の「嘘」と議会の紛糾

今回の文書公開は、日本にも少なからず影響を及ぼす可能性がある。日米の関税協議で合意したおよそ84兆円規模の対米投資第1号案件を決めるため、ラトニック商務長官と協議を行った赤澤亮正経済産業大臣。自身のXで「お茶目なラトちゃん」と蜜月ぶりをアピールしていた。しかし、そのラトニック氏も追加資料で2012年にエプスタイン氏と会っていた事実が明らかになった。

ラトニック氏はこれまで、2005年以降はエプスタイン氏との関係を断っていたと発言しているが、整合性が問われる事態となっている。

10日、ラトニック氏は「家族旅行で船に乗りながら彼（エプスタイン氏）とランチをしました。なぜそうしたのか思い出せません。彼とは何の関係もありません」と釈明。説明を変えたことについて批判を受けた。

公聴会では、ラトニック氏を商務長官に任命した際、大統領はラトニック氏がエプスタイン氏と関係があることを知っていたかとの直球質問も飛んだ。ボンディ司法長官は話をすり替えようとしたが、民主党のバリント下院議員が「それでは大統領はその関係を知っていたと結論付けます」と迫ると、ボンディ氏は「恥を知れ！」と激昂する場面もあった。

18日、日本が約束した対米投資の第1号案件は決まったものの、ラトニック商務長官の進退は今後の関税協議の進み具合に影響するかもしれない。

■関係暴露された世界の大物たち

1月30日に追加で公開された資料には、実業家のイーロン・マスク氏とのメールのやり取りや、クリントン元大統領やビル・ゲイツ氏の名前が含まれていて、エプスタイン氏と何らかの関係があったとみられている。

追加公開の影響はアメリカ国内にとどまらない。すでに王子の称号を返上しているイギリスのアンドリュー元王子。イギリスのスターマー首相は、マンデルソン氏をエプスタイン氏と親しいと知りながら駐米大使に任命していたとして責任を問われる事態に。なお19日、アンドリュー元王子は公務に不正な疑いがあったとして、現地警察に逮捕されている。

さらに、クリーンな政治で知られるノルウェーでも、マリット皇太子妃とエプスタイン氏との親密な関係が度重なるメールのやり取りで指摘されている。データから疑いの目が向けられた世界中の政治家や富豪たち、影響は続きそうだ。

エリートへの不処罰に対する批判が高まる中、三牧氏は次のように指摘する。

「議会でのボンディの発言、これは民主党関係者、共和党関係者、党派を超えてエリートに広く存在する問題。政治の場ではすごく党派的になってしまっているが、国民はみんな明らかにしてほしいと。これだけ少女を奴隷化して、性的人身売買をして、自らも性的暴行していたような人たちが不処罰になるのはおかしいと」

「さらに、ラトニック氏はたとえ犯罪に関わっていなくても、有罪判決が出ていて問題がある人物だとわかっていて、その後も親しい関係を続けていた。未成年に対する重大な罪を犯した人物と一緒に楽しい時を過ごすのは厳密に罪に問われることではなくとも、そうした道義的な感覚、責任も問われている」

また、ボンディ氏の態度についても「トランプ氏に関する質問になると全く正面から答えずに、『トランプ大統領は素晴らしい大統領。そんな質問をするのは無礼だ』と質問に答えるのではなく、都合の悪いことからは逃げるといった姿勢が非常に問題視されている」と語った。

■トランプ大統領は関与否定も…支持率大幅低下

トランプ氏は関与を否定し、騒動の火消しを図っているように見えるが、三牧氏はその姿勢が逆効果になっていると見る。

「まだ文書の半分が公開されていない中、トランプ氏自身が犯罪に関わっていたのかも1つの関心事だが、そうでなくても罪がある人物とわかっていて、どういう交友関係を続けていたのか、少なくとも多くの言及があることは事実なので、その詳細が明らかにならないと国民の懸念は消えない。トランプ氏が早期にもう解明されたんだと言えば言うほど、国民の中には、何かトランプ氏にとってまずい交友関係、親しいメール等があるからではないかという疑いが逆に高まる」

こうした状況は、トランプ氏の支持率の低下にもつながっている。米世論調査会社ギャラップによると、支持率が34%、不支持率が60%だという（2025年12月発表）。この低迷している背景には、岩盤支持層の離反があるという。

「何があってもトランプ氏を支持する岩盤支持層がたくさんいるので、4割を切ることはあまりなかった。最近いろいろな世論調査で3割台に落ち込んでいるのは、そうしたコアな支持者が離れている」

「トランプ氏はワシントンの政界にずっといた人ではなく、ビジネス界で名を上げて外から来た人だから、エプスタイン問題でのエリートの腐敗を正してくれると思っていたのに、文書に関する後ろ向きの姿勢、そして早期に幕引きを図ろうとしているのではないかという言動に幻滅して支持者が離れているのもあると思う」

（『わたしとニュース』より）