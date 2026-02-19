きょうは二十四節気のひとつ、雨水です。寒さが少しずつ和らぎ、雪が雨に変わり始める頃、という意味です。



春が一歩ずつ近づいていますが、うれしいことばかりではありません。花粉です。

富山県の花粉今年は平年の1.6倍 前年の夏の天候が影響

ウェザーニュースの調査では、富山県の今年の花粉飛散量は、前年比234％。つまり、去年の2倍以上になる予想です。

平年と比べても166％で、1.6倍以上の飛散が見込まれています。





市内の耳鼻科にはすでに患者の姿 あすから暖かく飛散が早まる可能性

どうして、そんなに多くなるんでしょうか。花粉の量は、前の年の夏の天候が大きく影響します。去年の夏は記録的な猛暑で雨も少なく、スギの雄花がよく育ったということです。東京都では今月13日に、スギ花粉の飛散開始が発表されましたが、富山県の予想は今のところ来月3日前後です。ただ、ウェザーニュースは2月下旬にも飛散が始まると見ています。県ではスギの標本木を観察して飛散開始を判断しますが、すでに飛び始めている可能性も十分あります。◆富山県農林水産総合技術センター 森林研究所副所長 斎藤真己さん「急激に気温が上がったりすると標準木以外のスギでも、たまに開花するのがあるので、敏感な方もそれに反応して発症しているのかもしれませんね」

すでに富山市内の耳鼻咽喉科には花粉症の症状を訴える患者が訪れています。



◆患者

「鼻少しと目がちょっと痒くなってきたんで花粉症の薬もらいに来ました」



日本人の2人に1人が花粉症ともいわれるほど、いまや国民病です。加納医師によりますと、近年は子どもの発症も増えているということです。

◆加納医師

「花粉症は日本人の場合は昔は2、3割って言われてたんですけど今もう半数近く。問題なのは、昔はちっちゃい子はかからないって言われてたんですよ。でも、今はもうちっちゃい子でも花粉症になるので早めに一度、耳鼻科を受診して鼻の中を直接、診てもらうということをされたほうがいいと思います」

「今の時期、1番気を付けなきゃいけないのは受験生。関東の方へ行ってこれから試験を受けるとか、ここで何も症状が出てないからいいやと思わずに花粉症のある人はもう事前に治療をスタートした方がいいと思います」



まずは、早めの受診が大切です。



あすからは気温がぐんぐん上がる予想です。22日（日）の富山市の予想最高気温は20度。季節外れの暖かさで、スギ花粉の飛散開始が早まる可能性もあります。



マスクの着用や、外出後に花粉を払うこと、室内に持ち込まない工夫など、基本的な対策を徹底したいですね。