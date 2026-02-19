ファントムシータが、初の映像作品『1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”』を4月29日にリリースする。

今作には、デビューから6カ月で実現した初の世界ツアー『Phantom Siita 1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”』より、カリフォルニア州 アナハイム公演の模様を完全収録。UNIVERSAL MUSIC STORE限定で、完全受注生産にてリリースされる。予約受付期間は、本日2月19日19時から3月29日23時59分まで。

2025年1月の台北公演を皮切りに、アジア、アメリカ、ヨーロッパと世界全14都市を巡った本ツアー。ツアータイトル『Moth to a flame』は、“飛んで火に入る夏の虫”を意味するフレーズだ。危険だとわかっていながらも抗えず惹き寄せられてしまう、そんなファンとファントムシータの関係性を象徴するテーマとして掲げられていた。

今作には、デビュー曲「おともだち」をはじめ、海外でも人気の高い「キミと××××したいだけ」や各メンバーのソロ楽曲に加え、「好き好き大好き」「ムーンライト伝説」といったカバー曲まで、ライブ当日の全楽曲を完全収録。ファントムシータ独自の世界観とライブの熱量を余すことなく体感できる内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）