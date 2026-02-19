NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」のコンテンツラインアップを大幅に拡充すると発表した。

同社によると、今回のコンテンツ拡充は、「Leminoの魅力をより多くのユーザーに届け、さらに楽しんでいただけるサービスへ進化させることが目的」としている。具体的には、これまでの総合型映像配信サービスはそのままに、「音楽」、「ドラマ」ジャンルを中心に、ユーザーのニーズに応えるコンテンツラインアップを順次拡充するという。

音楽ジャンル

音楽ジャンルでは、たとえば、「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、JO1やINIを輩出したシリーズの第4弾として、ボーイズグループの結成を目指す。

PRODUCE 101 JAPAN 新世界

ドラマジャンル

ドラマジャンルでは、たとえば、北方謙三の小説を映像化した「北方謙三 水滸伝」の独占座談会特番が4月上旬に配信される。本編は2月15日から放送・配信が開始されており、織田裕二や反町隆史らが出演する。

北方謙三 水滸伝

また、俳優の山田孝之がプロデュースする「THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-」の配信開始時期が2026年秋に決定した。参加者が芝居や対話を通じて脚本づくりにも関わり、オリジナル映画を創り上げていく過程が描かれる。

このほか、山本美月と市原隼人が出演するSFサスペンス「罪と恋」が2026年秋に、乃木坂46の新バラエティー番組「乃木坂工事延長中」が2026年4月にそれぞれ配信開始される。

罪と恋

乃木坂工事延長中

「DREAMS COME TRUE」のライブチケットが抽選で当たる

料金プラン「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者を対象としたキャンペーンも実施される。2月27日～3月6日には「DREAMS COME TRUE」のライブチケットが抽選でプレゼント、3月上旬には「NCT WISH」のグッズプレゼントの受付が開始される予定となっている。

DREAMS COME TRUE

NCT WISH