2026年10月から始まる大型観光キャンペーンの目玉コンテンツのひとつとして、新たなご当地グルメが完成しお披露目されました。



山口市で開かれたのは、「山口県新ご当地グルメ」お披露目会です。



長州どりや県産の旬の魚介を使った22の新メニューが18事業者から披露されました。



（倉重記者）

「長州どりのステーキエスカルゴバターソースです」エスカルゴ料理のソースをチキンにかけていただきます」

「んん！はじめましてのボンジュールチキン柔らかいそしてほんのりフレンチの味わいが良いコンビネーションです」





「長州海鮮三昧まぶし」「お刺身頂いた後そのお刺身のイカとイカの天ぷらのだし茶漬け」「ずりずりっといきます・・食べる・・これはねえ、おいしい」「海宝しゃぶ会席プラン」「ウニスープの上にウニが乗ってて中身がキンメダイですよ。キンメダイいただきましょうキンメダイ大好き。いただきます。贅沢な味わいで、贅沢おいしい。もう全部おいしい」これらのご当地グルメはことし10月から始まる山口デスティネーションキャンペーンで県内53の飲食店や宿で提供されることになっています。