県内のインフルエンザの感染者数が増えています。自身でも感染を確認できる検査キットの活用方法について取材しました。



県が発表した今月9日からの1週間のインフルエンザの新規感染者数は、1医療機関当たり28.41人で、前の週をさらに上回っており4週連続の増加です。こうした中、自宅でも感染状況を確認できるのが検査キットです。



広島市佐伯区の薬局でも、検査キットが販売されています。





■アポロ薬局 横崎富美子 管理薬剤師「お子さんがインフルにかかって、 自分も同じような状態、すぐには受診できない、医療機関に行けない方にはニーズがあると思います。」検査キットは綿棒など3つのアイテムを使います。■アポロ薬局 横崎富美子 管理薬剤師「まず両方の鼻に2センチくらい鼻腔にいれていただいてくるくると鼻の壁に沿って5回ほど回転させて検体をとります。中に入れこみます。10回ほど回転をさせていただいて検体を試薬に移すような感覚でしてください。」検体を採取したあと、カートリッジに液体をたらし、15分ほどで結果が分かります。■アポロ薬局 横崎富美子 管理薬剤師「今後どんどんインフルエンザの 患者が増えた時に、医療機関の受け入れ態勢が問題になってくると思います。自分でできるセルフメディケーションをもう少し活用していただいて、それを踏まえて医療機関に行かれた方がいいのではないかとは思います。」県内全域には、引き続きインフルエンザ警報が発令されており、県は、基本的な感染対策を呼びかけています。【2026年2月19日 放送】