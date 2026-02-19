周南コンビナートの海底で不発弾が見つかった問題で、当初3月上旬とされていた爆破処理の時期が、3月下旬に変更されました。



爆破の衝撃から周辺の構造物を守る方法の変更に伴うものです。



この問題は2025年9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で250kg爆弾とみられる不発弾が見つかったものです。



半径300mの海域は今も船舶の停泊や航行が禁止され、経済的な損失も発生しています。





海上自衛隊が現地で爆破処理する計画ですが、不発弾周辺の10か所でも金属反応が確認されたことから、県が事前の潜水調査を実施。うち6か所は不発弾ではないことが確認できたものの、残る4か所については不発弾からの距離が近く、調査により爆発を誘発する危険性があることから調査できませんでした。県は当初、爆破処理の衝撃から桟橋を守るため、大型の土のうを海中に投下する計画でしたが、調査ができなかった4か所に不発弾が含まれる可能性があることから、「バブルカーテン」と呼ばれる装置を設置する方法に変更したということです。バブルカーテンは、穴を空けたホースを海中に投入して空気を送り込むことで無数の気泡を発生させるものです。試算では、7割から9割の衝撃を緩和できると見積もっています。爆破処理の防護対策に取り入れられるのは、国内では初ということです。この方法の検討に時間がかかったことから、当初3月上旬と見込んでいた自衛隊の爆破処理の時期を3月下旬に変更し、調整を進めるとしています。