顧客の女性から現金を奪い、火をつけて殺害しようとしたとされる野村証券元社員の男に、検察は懲役20年を求刑しました。



「強盗殺人未遂」などの罪で起訴されている、野村証券の元社員の男（30）。19日の公判で、検察側から懲役20年の求刑を受けました。



事件は2024年7月、広島市西区で起きました。起訴状などによると、被告の男は、顧客の女性（80代）に睡眠作用のある薬を飲ませてこん睡状態にした上、押し入れにあった現金 約1800万円を奪い、住宅に火をつけて殺害しようとした罪に問われています。被告の男は、2月6日の初公判で…。





■被告の男「殺害しようとはしていない」強盗殺人未遂など一部の罪について、無罪を主張しました。その後行われた被告人質問。弁護側から放火について問われると…。■被告の男「押し入れとその周辺が燃え、押し入れにあったお金が燃えた事実ができる。被害者が意識を失うこともなかったので、火事に気づいて起きると思った」放火はあくまで、現金を盗んだ証拠を隠滅するためだったといいます。一方、検察側は、被告の男は投資による損失が、2000万円を超えていたと指摘。さらに被告の男が残したメモには、顧客だった被害者の名前の横に「殺」や「火事」の文字が書かれていたといいます。■被告の男「被害者から当初想定したリターンがなかったので、『なにくそ』と思って書いた」殺意との関連について否定しました。そして迎えた19日の「論告求刑公判」。検察側は…。■検察「事前に殺人や放火について繰り返し検索するなど計画的であり、大手証券会社の営業担当の立場を利用した悪質な犯行」懲役20年を求刑しました。一方、弁護側は「被告はこんなに燃え広がると思っていなかった」などとして、殺意を否認しました。公判の最後に被告は…。■被告の男「しっかり反省して、罪をつぐなってまっとうに生きたい」判決は3月3日です。（2026年2月19日 放送）