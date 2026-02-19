キネマ旬報ベスト・テン、映画『国宝』が個人賞4冠 李相日監督、初週の興収に本音 3位発進で「赤字は避けられるかも」 結果は200億円突破

キネマ旬報ベスト・テン、映画『国宝』が個人賞4冠 李相日監督、初週の興収に本音 3位発進で「赤字は避けられるかも」 結果は200億円突破