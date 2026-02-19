ブランド古着を選びやすく…ZOZOUSED SELECT STOREオープン
ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、ブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」にて、ファッションシーンで活躍するゲストセレクターのコーディネートを通じて古着ショッピングが楽しめる新コンテンツ「ZOZOUSED SELECT STORE」を２月19日（木）にオープンした。
「ZOZOUSED SELECT STORE」は、人気モデルやインフルエンサーなどのゲストセレクターがZOZOUSEDのアイテムを使って組んだコーディネートと着こなしポイントを紹介。さらには着用アイテムと類似するZOZOUSEDアイテムを簡単に探すことができるコンテンツ。ゲストセレクターの着こなしやアイテム選びの視点を通じて、一点ものが多く選び方が難しいとされるブランド古着のショッピングをお得＆気軽に楽しめる。
初回のゲストセレクターには、柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんの４名が起用され、２月19日（木）からそれぞれのコーディネートを「ZOZOUSED SELECT STORE」で閲覧可能。ZOZOUSEDは本企画を通じて「どのように古着を選べばよいか分からない」「自分に合う着こなしが分からない」といった悩みに寄り添い、ブランド古着をより身近に感じるとともに、ファッションの選択肢が広がるきっかけをお届けする。
また、２月21日（土）〜３月１日（日）まで、「ZOZOUSED SELECT STORE」の公開を記念したポップアップイベント「ZOZOUSED SELECT STORE supported by KLD」を二子玉川 蔦屋家電で開催。会場では、柴田紗希さん、涼那さん、垣内彩未さん、三戸なつめさんが組んだコーディネートや本イベントのためにセレクトしたアイテムの展示に加え、ZOZOUSEDやブランド古着の買取販売を行うKLDのスタッフが厳選したアイテムを販売。
加えて、着なくなった衣類を１点以上持ち込むと、ポップアップイベント会場またはZOZOUSEDで使用できる1,000円分のクーポンをプレゼント。なお、回収した衣類は後日ZOZOUSED上で販売しファッションの循環を図る。
さらに、ZOZOUSED公式Instagram（@zozoused_official）をフォローすることで参加できる、ゲストセレクターが選んだアイテムなどが当たるカプセルくじも実施される。
